Angesichts anhaltend hoher Infektions- und Todeszahlen fordert Bundeswirtschaftsminister Altmaier ein sofortiges Handeln der Politik. In Deutschland breite sich das Coronavirus wieder exponentiell aus, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Dieses Wachstum müsse unbedingt gestoppt werden. Auch Bundesinnenminister Seehofer hat sich angesichts der Entwicklung für eine eine umgehende Reaktion der Politik ausgesprochen.

Die einzige Chance, wieder Herr der Lage zu werden, sei ein Lockdown, der aber sofort erfolgen müsse, sagte der CSU-Politiker dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Warte man bis Weihnachten, werde man noch Monate mit den hohen Zahlen zu kämpfen haben. Der Vorteil, den sich Deutschland im Frühjahr erkämpft habe, sei verspielt, hieß es weiter. Das liege jedoch nicht an der Disziplinlosigkeit der Menschen, sondern vor allem an unzureichenden Maßnahmen.

Unterschiedliche Meinungen zu Starttermin

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig sagte im Deutschlandfunk, wichtig sei nun ein bundesweiter Shutdown. Man müsse zügig entscheiden und die Beschränkungen noch vor dem Heiligen Abend - idealerweise zum 4. Advent - in Kraft setzen. Sofortige Maßnahmen schon zu Beginn der nächsten Woche sieht die SPD-Politikerin eher für die Corona-Hotspots. Sie betonte, man müsse beipielsweise dem Einzelhandel eine gewisse Vorbereitung ermöglichen. Zudem sprach sich Schwesig für eine maximale Kontaktreduzierung aus. Auch an den Feiertagen sollte nur die Kernfamilie oder ein enger Freundeskreis zusammenkommen. Auf jeden Fall müsse ein bundesweiter Reiseverkehr untersagt werden.



Berlins Regierender Bürgermeister Müller geht davon aus, dass sich Bund und Länder auf einen dreiwöchigen harten Lockdown verständigen werden. Der SPD-Politiker sagte im ZDF, es zeichne sich auch in den Gesprächen mit den Kollegen in den Ländern ab, dass es ab dem 20. Dezember erhebliche Einschnitte geben und auch der Einzelhandel herunter gefahren werde. Wenn das bis zum 10. Januar gelte, hätte man drei Wochen massive Einschränkungen, die dazu führen würden, dass die Inzidenzen heruntergingen.



Mehrere Bundesländer - darunter Niedersachsen, Thüringen und Sachsen - hatten bereits ihre Bereitschaft angekündigt, das öffentliche Leben noch vor den Festtagen drastisch einzuschränken. Baden-Württemberg geht wegen der weiter steigenden Corona-Infektionen nach Weihnachten bis mindestens 10. Januar in den Lockdown. Ministerpräsident Kretschmann erklärte, die Lage sei leider alarmierend. Es gebe Anzeichen für eine erneute exponentielle Zunahme der Neuinfektionen, deshalb müssten die Maßnahmen zwingend drastisch verschärft werden. Zur Not will Baden-Württemberg eine gemeinsame Lösung mit seinen Nachbarländern anstreben, sofern keine bundeseinheitliche Lösung gefunden wird.



Bund und Länder wollen am Sonntag in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen beraten.

