Die Deutsche Krankenhausgesellschaft unterstützt den Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Spahn, in der Corona-Pandemie die sogenannte "epidemische Lage nationaler Tragweite" zu beenden.

Angesichts der Impfquoten halte er den Schritt für nachvollziehbar und unproblematisch, sagte Hauptgeschäftsführer Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er rechne auch für den Herbst und Winter nicht mehr mit vergleichbar hohen Covid-Patientenzahlen in den Krankenhäusern wie in der zurückliegenden Zeit, betonte Gaß.



Die "epidemische Lage" hat dem Bund Möglichkeiten eröffnet, sich über Länder-Befugnisse hinwegzusetzen und zahlreiche Corona-Maßnahmen in Deutschland einzuführen. Der CDU-Politiker Spahn hatte sich gestern bei Beratungen mit den Gesundheitsministern der Länder dafür ausgesprochen, diese Notfallregelung am 25. November auslaufen zu lassen.

