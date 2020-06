Der Deutsche Richterbund fordert eine schnellere Digitalisierung der Justiz.

Bundesgeschäftsführer Rebehn sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die Ausnahmesituation in der Corona-Pandemie habe die Lücken in der IT-Ausstattung von Gerichten und Staatsanwaltschaften offengelegt. Diese gelte es nun zu beheben. Das Gesetz lasse es beispielsweise zu, dass Zivilprozesse online verhandelt werden könnten. Dies eigne sich besonders für unkomplizierte Standardfälle, sei aber bisher häufig an der fehlenden Technik gescheitert.



Prinzipiell hält Rebehn es aber für wichtig, dass Gerichtsverhandlungen unmittelbar und öffentlich abgehalten werden. Dies sei ein zentraler Grundsatz des Verfahrensrechts.