Wegen der Ausbreitung des mutierten Coronavirus in Tschechien und Teilen Österreichs bereitet die Bundesregierung neue Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen vor. Sie sollen ab Sonntag gelten. Das Bundesinnenministerium stufte heute Tschechien und Tirol als sogenannte Virusmutationsgebiete ein.

Neben den bereits bestehenden Einschränkungen an der Grenze zu Österreich soll auch bei der Einreise aus Tschechien kontrolliert werden, wie ein Ministeriumssprecher mitteilte. Bundesinnenminister Seehofer sagte der Süddeutschen Zeitung, die neuen Kontrollen seien mit Bundeskanzlerin Merkel und Vizekanzler Scholz abgestimmt worden. Über etwaige Ausnahmen werde noch beraten.



Die Bundesländer Bayern und Sachsen hatten sich mit der Bitte um Grenzkontrollen zu ihren Nachbarländern an die Bundesregierung gewandt. Tschechien kündigte seinerseits die Abriegelung von drei Bezirken an, davon zwei an der Grenze zu Deutschland. Die britische Corona-Mutation breitet sich in Tschechien stark aus, die 7-Tage-Inzidenz liegt landesweit bei 483.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.