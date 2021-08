Deutschland gibt erste Corona-Impfdosen des Herstellers Astrazeneca an fünf andere Länder mit akutem Bedarf ab.

Wie die Bundesregierung mitteilte, sollen in einer ersten Tranche mehr als 940.000 Dosen unter anderem nach Afghanistan, Äthiopien und in den Sudan gehen. Die Impfstoffe sollen über die internationale Hilfsinitiative Covax verteilt werden.



Die Bundesregierung hat zugesagt, bis Ende des Jahres mindestens 30 Millionen Impfdosen abzugeben. Davon sollen 80 Prozent Covax zur Verfügung gestellt werden und 20 Prozent direkt an andere Länder gehen.

