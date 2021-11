Ab diesem Wochenende gelten in Deutschland wieder einige EU-Länder wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen als Hochrisikogebiete. Dazu zählen fast ganz Österreich, Tschechien und Ungarn. Wer aus Hochrisikogebieten nach Deutschland einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss sich zehn Tage lang isolieren. Frühestens nach fünf Tagen kann man sich dann per negativem PCR-Ergebnis freitesten lassen.

Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten ECDC hat inzwischen die Corona-Lage in zehn EU-Ländern als "sehr besorgniserregend" eingestuft. Zu ihnen zählten unter anderem Polen, Belgien, die Niederlande und Tschechien. Österreich zählte ebenso wie Deutschland, Dänemark, Finnland und Luxemburg zu den 13 Ländern, in denen die Lage laut ECDC "besorgniserregend" sei. Die Behörde wies darauf hin, dass die Länder mit geringerer Impfrate weiterhin am stärksten betroffen seien.



Die EU-Kommission rief angesichts der sich verschärfenden Corona-Lage die Regierungen dazu auf, weitere Vorkehrungen zur Eindämmung der vierten Welle zu treffen. EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides mahnte aber auch die EU-Bürger zu erhöhter Achtsamkeit. "Dies ist nicht die Zeit dafür, nachlässig zu werden und unsere Masken wegzuwerfen," sagte sie der Zeitung "Welt".

