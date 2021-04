Die Deutsche Fußball-Liga will die laufende Bundesliga-Saison mit einer dreiwöchigen Gruppen-Quarantäne absichern.

Wie die DFL mitteilte, sollen sich Spieler, Trainer und Betreuer der 36 Profivereine ab dem 3. Mai nur noch zwischen der eigenen Wohnung und dem Trainingsplatz bewegen, um Corona-Infektionen zu verhindern. Vom 12. Mai bis zum letzten Saisonspiel sollen sie in einem "Quarantäne-Trainingslager" nur noch untereinander Kontakt haben. Mehrere Corona-Fälle hatten in den vergangenen Wochen den Spielplan der 1. und 2. Bundesliga durcheinandergebracht. Hertha BSC hatte am vergangenen Donnerstag als erster Bundesligist nach positiven Tests die Spieler für 14 Tage unter Quarantäne gestellt. Auch in der 2. Liga gibt es mehrere betroffene Klubs.

