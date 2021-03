Bundeskanzlerin Merkel hatte die Debatte zuletzt wieder angestoßen. Nun fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund eine Pflicht für Betriebe, ihren Mitarbeitern Corona-Tests anzubieten und diese zu bezahlen. In deutschen Unternehmen wird nach Darstellung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA, jedoch bereits großflächig auf Corona getestet.

BDA-Hauptgeschäftsführer Kampeter sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Industrie könne ihren Beschäftigten im Präsenzbetrieb bis Ostern nahezu vollständig ein Testangebot machen. Stellenweise gebe es allerdings noch Probleme bei der Durchführung. Für kleine und mittelgroße Unternehmen sei es oft schwer, die entsprechenden Tests zu bekommen. Die Hersteller seien nicht auf die stark gestiegene Nachfrage vorbereitet gewesen.



Mit Blick auf die Diskussion über eine mögliche Verpflichtung der Betriebe sagte Kampeter: Es entstehe der Eindruck, die Politik wolle vor dem Hintergrund schlechter Umfragewerte und einer unzufriedenen Bevölkerung eine Ersatzhandlung an den Unternehmerinnen und Unternehmern vornehmen, um Handlungsfähigkeit zu zeigen. Man sei nicht gegen das Testen und tue, was man könne.

DGB fordert Pflicht für Betriebe

Eine Pflicht für Betriebe, ihren Mitarbeitern Corona-Tests anzubieten und diese zu bezahlen, fordert auch der Deutsche Gewerkschaftsbund. Viel zu viele Arbeitgeber weigerten sich immer noch, ihrer Verantwortung gerecht zu werden, sagte DGB-Chef Hoffmann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Für die Beschäftigten sollten die Tests weiter freiwillig sein.

Merkel bringt Testpflicht ins Gespräch

Bundeskanzlerin Merkel (CDU) hatte sich am Sonntagabend im ARD-Fernsehen unzufrieden gezeigt mit der Umsetzung der Selbstverpflichtung der Wirtschaft. Sie habe den Eindruck, dass noch nicht flächendeckend für jeden Mitarbeiter, der nicht im Homeoffice ist, zwei Tests pro Woche möglich sind. Man müsse das Testen in den Betrieben wahrscheinlich verpflichtend machen, ergänzte Merkel. Grünen-Ko-Chefin Baerbock sagte, in Büros solle nur noch in Präsenz gearbeitet werden, wenn dies absolut notwendig sei - und dann auch nur abgesichert durch ausreichend Tests.



Ganz allgemein appellierte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer an die Bevölkerung, sich häufiger als bisher auf das Coronavirus testen zu lassen.

