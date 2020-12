Schon in der ersten Welle der Corona-Pandemie erkrankten und starben viele Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen lebten. Wie man die Bewohnerinnen und Bewohner und auch das Personal besser schützen kann, ist seitdem Gegenstand vieler Debatten - aber was hat sich konkret getan?

Infektionen mit dem Coronavirus in höherem Alter und mit Vorerkrankungen sind gefährlicher als wenn es junge, gesunde Menschen trifft. So viel wissen wir mehrere Monate nach Ausbruch der Pandemie. Infizierten sich in den Sommer- und Herbstmonaten vermehrt diese Jüngeren, hat sich die Lage nun wieder geändert. Das Robert Koch-Institut weist in seinem Lagebericht vom 12. Dezember darauf hin, dass die 7-Tage-Inzidenz in den jüngeren Altersgruppen stagniert oder leicht abnimmt, während sie in der älteren Bevölkerung weiter steigt. Da ältere Personen häufiger von schweren Erkrankungsverläufen von Covid-19 betroffen seien, steige auch die Anzahl an schweren Fällen und Todesfällen weiter an.



Viele dieser älteren Personen leben in Alten- oder Pflegeheimen. Dort - und in anderen Betreuungseinrichtungen wie Asylunterkünften und Wohnheimen - haben sich seit Beginn der Pandemie laut RKI insgesamt etwa als 47.000 Menschen angesteckt. Von diesen Erkrankten gelten inzwischen 31.000 Menschen als gesundet. Mehr als 6.000 Patientinnen und Patienten sind den Angaben zufolge in den Einrichtungen oder im Krankenhaus gestorben.



Das Problem wird in den vergangenen Wochen wieder drängender. Schon seit Meldewoche 38, also schon Ende September, nimmt der Anteil an Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen laut einer genaueren Aufschlüsselung kontinuierlich und deutlich zu. Seitdem seien über 26.000 Fälle aus solchen Einrichtungen gemeldet worden. Ausbrüche in Heimen sind laut RKI in der Regel größer: In 97% dieser Fälle gehe es um fünf oder mehr Fälle. Immer wieder berichten Medien auch von Einrichtungen, in denen fast alle Bewohnerinnen und Bewohner und ein großer Anteil des Personals infiziert ist. Der Gesamtanteil von Infektionen in Pflege- und Altenheimen stieg dem Robert Koch-Institut zufolge in den letzten Wochen stetig an und lag in der 48. Woche (Ende November) bei 33 Prozent. Das ist der höchste Part aller erfasster Ausbruchssituationen.

Keine Teststrategie für Alten- und Pflegeheime

Wissenschaftler wie der Virologe Hendrik Streeck fordern deshalb schon länger einen stärkeren Schutz der Risikogruppen. Streeck schlägt etwa Schnelltest-Schleusen vor Heimen vor, wo mobiles Testen angeboten werden könne. Das Personal dafür, so Streeck, müsste aber von den Gesundheitsämtern kommen. Denn die Pfleger und Pflegerinnen könnten dies nicht auch noch schaffen.



Auf eine verbindliche Teststrategie für alle Heime in Deutschland pocht auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig. Angesichts hoher Totenzahlen vor allem in Alten- und Pflegeheimen sei es wichtig, dass das Personal alle zwei Tage getestet werde, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Eine ähnliche Forderung erhob Schwesigs rheinland-pfälzische Kollegin Malu Dreyer. Das Risiko, dass der Erreger von außen über das Personal oder Besucher in die Heime getragen werde, sei viel zu hoch und koste Menschenleben, erklärte Dreyer. Daher sollten in dieser Lage nur in Ausnahmefällen Besuche gewährt und das Personal regelmäßig getestet werden.

FFP2-Masken lassen auf sich warten

Versprochen hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den Pflegerinnen und Pflegern FFP-Masken. Mitte November sollte die Auslieferung beginnen, wie einem Dokument des Haushaltsausschusses zu entnehmen war. Darin heißt es, sämtliche 33.168 stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen in Deutschland sollten aus dem vom Gesundheitsministerium beschafften Bestand Masken erhalten. Allerdings: Die Auslieferung werde sich bis Ende Januar 2021 ziehen. Laut "Tagesspiegel" aber hatte sich das Ministerium schon länger 1,7 Milliarden FFP-2-, KN95- und FFP-3-Masken gesichert – "zu teils völlig überteuerten Preisen und mit windigen Partnern", wie die Zeitung schreibt. Warum es so lange dauert, bis diese ausgeliefert werden, bleibt offen.



Zur sozialen Situation der Menschen in Pflegeheimen während der Pandemie sendet der Deutschlandfunk am 15.12. um 19.15 Uhr das Feature: "Pflege in Zeiten der Corona-Pandemie: Die Isolation der Alten"

Diese Nachricht wurde am 13.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.