Viele Menschen sind inzwischen zweifach geimpft, also geschützt vor einem schweren Verlauf von Covid-19, gerade die Altersgruppen, von denen ein großer Teil ins Krankenhaus muss, wenn er sich infiziert hatte. Eine Überlastung des Gesundheitssystems droht wohl erst bei sehr viel höheren Inzidenzen als 50 oder 70. Dieses Bild vermitteln Politiker derzeit, wenn sie betonen, wie unwichtig die Inzidenz mittlerweile sei.

Und vergessen dabei - wieder einmal - die Kinder. Und deren Eltern. Also gerade die, die in den vergangenen anderthalb Jahren wohl am meisten gelitten haben unter den Maßnahmen, die notwendig waren, um unser Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu bewahren. Aber jetzt, wo es um die Gesundheit der Kinder geht - da werden die Zügel locker gelassen.

Keiner will sich mehr einschränken

Vor elf Tagen erst haben die Experten der Ständigen Impfkommission empfohlen, dass Kinder ab zwölf Jahren sich impfen lassen. Selbst wer direkt an diesem Tag die erste Spritze bekam, wird frühestens Ende September vollständigen Impfschutz besitzen. Aber so lange will keiner sich mehr einschränken. Alle reden nur noch davon, dass kaum jemand schwere Verläufe und voll belegten Intensivstationen befürchten muss - niemand redet davon, dass Kinder auch schwer erkranken können nach einer Corona-Infektion. Selten, aber: es kommt vor.

Und noch etwas wird akzeptiert: dass jetzt viele Kinder in Quarantäne oder Isolation müssen und somit erneut tage- und wochenlang nicht in die Kita oder Schule können, isoliert von Freunden zu Hause hocken. Kein Wunder: Kinder unter 16 sind in der Regel ungeimpft, daher finden viele Infektionen in ihrer Altersgruppe statt.

Kaum Druck auf ungeimpfte Erwachsene

Dazu kommt: Keine Altersgruppe wird derzeit so regelmäßig und häufig getestet, wie die Kinder. Erwachsene Ungeimpfte können einfach auf den Test verzichten - dann gehen sie halt nicht ins Kino oder Fitnessstudio. Einkaufen, Bahnfahren, Busfahren - das geht bisher auch ungeimpft und ungetestet.

Aber kaum einer traut sich, mehr Druck auf ungeimpfte Erwachsene auszuüben, regelmäßige Tests zu verlangen. Lieber akzeptiert man, dass die Inzidenzen steigen und steigen - und damit die Infektionsgefahr für Kinder wächst. Dabei sollten Politiker auf bewährte Maßnahmen und Einschränkungen für Erwachsene setzen und dafür sorgen, dass die Inzidenz in Deutschland niedrig bleibt - um jetzt die Kinder zu schützen, die endlich ein normales Leben mit Freunden und Bildung brauchen.