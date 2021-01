Der Lockdown in Deutschland wird voraussichtlich über den 10. Januar hinaus verlängert.

Laut einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" haben die Staatskanzlei-Chefs der Bundesländer sich bereits grundsätzlich darauf geeinigt. Kein Einvernehmen gibt es demnach darüber, ob die Coronabeschränkungen zwei oder drei Wochen länger gelten sollen. Strittig war auch der Umgang mit den Kitas und Schulen. Länder mit hohen Fallzahlen wollten sie weiter geschlossen halten.



Bayerns Ministerpräsident Söder sprach sich in der "Bild am Sonntag" für eine dreiwöchige Verlängerung des Lockdowns aus. Er sagte, die Infektionszahlen seien noch viel zu hoch. Man müsse konsequent bleiben und dürfe nicht zu früh aufgeben.



Am Dienstag berät Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder über die Situation.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.