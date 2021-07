Die coronabedingten Quarantäne-Regeln bei der Einreise nach Deutschland bleiben - in veränderter Form - vorerst bis Mitte September in Kraft.

Bundesgesundheitsminister Spahn gab einen entsprechenden Kabinettsbeschluss bekannt, wonach die aktuell gültige Einreiseverordnung verlängert werden soll. Sie verpflichtet Rückkehrende aus Risikogebieten wie derzeit etwa Griechenland (Stand 21.07.) zu Quarantäne, sofern sie keinen Nachweis über ein negatives Testergebnis, Impfung oder überstandene Infektion erbringen können. Strengere Regeln gelten weiterhin für die Rückkehrer aus Hochinzidenz- oder Virusvariantengebieten. Bei der Rückkehr aus einem Hochinzidenzgebiet wie Ägypten oder Zypern greift die Vorschrift, dass das sogenannte Freitesten frühestens fünf Tage nach der Einreise erfolgen darf. Das Auswärtige Amt schrieb jedoch zuletzt: "Für genesene und geimpfte Personen mit Voraufenthalt in einem Hochinzidenzgebiet endet jedoch die Quarantäne ebenfalls unmittelbar, wenn diese den Genesenennachweis oder den Impfnachweis übermitteln."



Für Menschen, die aus einem Virusvariantengebiet wie Brasilien und Südafrika zurückkehren, dauert die Quarantäne 14 Tage. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, können vollständig Geimpfte jedoch künftig ihre Quarantäne vorzeitig beenden, wenn sie nachweisen, dass ihr Impfschutz gegen die Virusvariante im bereisten Gebiet wirksam ist. Bislang galt auch für vollständig Geimpfte, die aus Virusvariantengebieten einreisen, eine strikte Quarantänepflicht. Darüber hinaus beschloss das Kabinett eine Neuerung, die greifen soll, wenn ein Virusvariantengebiet zum Hochinzidenzgebiet heruntergestuft wird, während sich Rückkehrer noch in Quarantäne befinden. Dann sollen für das Ende der Quarantäne künftig die Regeln für Hochinzidenzgebiete gelten - und folglich eine Verkürzung der 14-tägigen Quarantänepflicht möglich sein. Die neuen Regeln treten mit dem Auslaufen der alten Verordnung am 28. Juli in Kraft.



Angesichts steigender Infektionszahlen warnte Spahn, wenn sich dieser Trend ungebremst fortsetzte, könnte die Inzidenz bereits im September bei einem Wert von 400 liegen und im Oktober bei 800.



Eine Übersicht über die Risikogebiete finden Sie hier.

