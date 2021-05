Der geplante europäische Nachweis für die Impfung gegen Covid-19 ist nach einem Medienbericht anfällig für Fälschungen.

Die Zeitung "Welt am Sonntag" schreibt, nach den Planungen des Bundesgesundheitsministeriums sollten die im gelben Impfpass eingetragenen Nachweise in Arztpraxen, Impfzentren und Apotheken umstandslos auf den neuen EU-Ausweis übertragen werden. Der Nachweis im gelben Impfpass sei aber leicht zu fälschen - und dementsprechend sei dann auch das EU-Zertifikat anfällig für Betrug.



Das Gesundheitsministerium räumte die Sicherheitslücke der Zeitung gegenüber ein. So sei bei der Prüfung der analogen Impfpässe besondere Vorsicht geboten. Der Chaos Computer Club sieht die Verantwortung beim Ministerium. Ein Sprecher sagte, eine Absicherung gegen Fälscher fehle beim Eintrag in den gelben Impfpass komplett. Die EU-Kommission nannte den geplanten europäischen Nachweis an sich sicher und betonte, entscheidend sei, dass auch der Eingabeprozess im jeweiligen Land sicher sei.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.