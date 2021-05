Vor dem Hintergrund sinkender Corona-Infektionszahlen ist eine Diskussion um eine mögliche Aufhebung der Homeoffice-Pflicht entbrannt.

Wirtschaftsminister Altmaier stellte in der "Bild am Sonntag" Lockerungen in Aussicht. Die Idee, dass man zur Normalität zurückkehre, bedeute auch, dort, wo es Sinn mache, wieder vor Ort zu arbeiten, sagte der CDU-Politiker. Dem widersprach Finanzminister Scholz. Man dürfe jetzt nicht leichtsinnig werden, sagte der SPD-Kanzlerkandidat ebenfalls der "Bild am Sonntag". Das Coronavirus sei noch nicht besiegt. Zuletzt hatte der Bundesverband der Deutschen Industrie ein Ende der Homeoffice-Pflicht in den Betrieben verlangt. Nach derzeitigem Stand gilt sie noch bis Ende Juni.



Die Grünen fordern eine Umwandlung der Pflicht in ein Recht auf Homeoffice. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt schlägt in einem Papier zudem vor, Unternehmen mit Investitionszuschüssen bei der Digitalisierung zu unterstützen. Die Infrastruktur im ländlichen Raum soll gestärkt werden, um dort mehr offene Gemeinschaftsbüros zu schaffen. Aus dem Papier zitieren die Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 30.05.)

+ Öffnungen: Diese Lockerungen gelten für Geimpfte und Genesene (Stand 10.05.)

Reisen und Corona-Pandemie weltweit

+ Neue Einreisebestimmungen: Für wen die Quarantäne wegfällt - und was dazu notwendig ist (Stand 27.05.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 27.05.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 22.05.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 19.05.)

+ Zusätzliche Infektion: Warum in Indien unter Covid-19-Patienten der "Schwarze Pilz" grassiert (Stand 22.05.)

Informationen zu Impfungen

+ Digitale Unterstützung: Portale und Tools sollen bei Suche nach Impfterminen helfen (Stand 21.05)

+ Covid-19-Impfstoffe: Wann ist eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus nötig? (Stand 16.05)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 19.05.)

+ Impfstoffe: Worum es bei der Freigabe von Patenten geht (Stand 08.05.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 22.05.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.