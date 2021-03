Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen geraten Lockerungen und weitere Öffnungsschritte der Eindämmungsmaßnahmen zunehmend in die Diskussion. Dafür sorgten auch die Äußerungen von Bundeskanzlerin Merkel im ARD-Fernsehen. Zahlreiche Politiker aus den Ländern verteidigen ihre Politik gegen Kritik, so auch Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Garg.

Lokale Lockerungen seien nicht dazu da, die geltenden Regeln zu unterlaufen, sagte der FDP-Politiker im Deutschlandfunk (Audio-Link). Jederzeit hätten die Gesundheitsämter das letzte Wort und könnten Modellversuche abbrechen. Garg erklärte, selbst wenn die Öffnungsschritte wegen der dritten Infektionswelle später losgingen, seien Modellprojekte mit Blick auf den anstehenden Sommer unter Pandemiebedingungen sinnvoll.



In Schleswig-Holstein dürfen Modellprojekte ab dem 19. April nur starten, wenn die betroffene Region mindestens eine Woche lang unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner steht. Schleswig-Holstein ist derzeit das Bundesland mit der niedrigsten Inzidenz von knapp unter 70.

Städtetags-Präsident Jung: zusätzliche Lockerungen nicht zu verantworten

Der Präsident des Deutschen Städtetags, Jung, verteidigt bestehende Öffnungsschritte. Zusätzliche Lockerungen wären angesichts der angespannten Lage in der Pandemie aber nicht zu verantworten, sagte Jung den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Er werte es aber als ernstzunehmenden Versuch der Bundesländer, bestehende Lockerungen an Negativtests zu knüpfen.



Tübingen beispielsweise steht wegen der bestehenden Öffnungsschritte inzwischen stark unter Druck. Oberbürgermeister Palmer sagte in Zeitungsinterviews, innerhalb von einer Woche habe sich der Inzidenzwert von 35 auf fast 70 nahezu verdoppelt. Ihm mache das keine Sorgen. Der Anstieg gehe eher nicht aufs Einkaufen oder den Theaterbesuch zurück. Gründe sind seiner Ansicht nach unter anderem ein Corona-Ausbruch in der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge und die steigende Zahl von Tests. Problematisch seien zudem jene, die abends in der Stadt Party machten. Es sei aber jederzeit möglich die Reißleine zu ziehen und das Modellprojekt zu beenden.

Länder gegen Verlagerung der Kompetenzen an den Bund

Mehrere Ministerpräsidenten wie Volker Bouffier aus Hessen haben sich gegen die Verlagerung von Länder-Kompetenzen an den Bund ausgesprochen. Er rate davon ab, das Regelwerk zu zentralisieren, sagte der CDU-Politiker dem „Handelsblatt“. Die Situation in Frankreich zeige, dass dies nicht erfolgreicher sei. Unionsfraktionschef Brinkhaus rief zum Zusammenhalt von Bund und Ländern auf.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.