Die Diskussion über mögliche Strafen für sogenannte Impfschwänzer hält an. FDP-Vizechef Kubicki sprach sich gegen Bußgelder aus. Es sei zwar "ärgerlich und unsozial", einen vereinbarten Corona-Impftermin platzen zu lassen, sagte Kubicki der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft.

Trotzdem sollte man zunächst an die Menschen appellieren, ihren Termin rechtzeitig abzusagen, bevor man Strafen einführe. Ähnlich äußerte sich der Präsident des Deutschen Landkreistages, Sager. Eine – Zitat – "ordnungspolitische Keule" wäre unangemessen, erklärte er in der Zeitung "Die Welt". Auch Unions-Kanzlerkandidat Laschet hatte sich gestern gegen Strafzahlungen ausgesprochen.



Der Präsident des Berliner Roten Kreuzes, Czaja, der die Debatte am Wochenende angestoßen hatte, bekräftigte hingegen im Deutschlandfunk seine Forderung, für Impfschwänzer ein Bußgeld von 25 bis 30 Euro einzuführen. Man könne sich in der Impfkampagne keine Schludereien erlauben, so Czaja. Seinen Angaben zufolge werden in Berliner Impfzentren inzwischen fünf bis zehn Prozent der Termine nicht wahrgenommen. Andere Impfzentren meldeten in der Spitze sogar eine Ausfallquote von 40 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.