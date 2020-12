Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat sich gegen pauschale nächtliche Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus ausgesprochen.

Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte den Zeitungen der "Funke Mediengruppe", Ausgangssperren seien eine weitere, deutliche Einschränkung für die Menschen. Sie müssten in jedem Fall verhältnismäßig sein. Das komme in Betracht, wenn das Infektionsgeschehen nicht klar zugeordnet werden könne. Allerdings könnten auch Hochzeitsfeiern oder Ausbrüche in Altenheimen Grund für rasant steigende Infektionszahlen sein. Der Bundestagsabgeordnete Movassat (Die Linke) bezeichnete Ausgangssperren als verfassungswidrig und "hoch bedenklich".

Ausgangsbeschränkungen in Ludwigshafen und weiteren Kommunen in Rheinland-Pfalz angeordnet

Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie wurde auch in Teilen von Rheinland-Pfalz eine nächtliche Ausgangssperre angeordnet. In Ludwigshafen darf sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums von heute an im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 5 Uhr früh niemand mehr ohne wichtigen Grund im öffentlichen Raum aufhalten. Die Städte Speyer und Frankenthal sowie der angrenzende Rhein-Pfalz-Kreis führten die gleichen Ausgangsbegrenzungen spätestens zum kommenden Dienstag ein, hieß es weiter.

Ausgangssperre nach Mannheim auch in Pforzheim - Erlass der Landesregierung in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg hat nach Mannheim auch die Großstadt Pforzheim zur Eindämmung des Corona-Infektionsgeschehens eine nächtliche Ausgangsbeschränkung erlassen. Sie gilt bis zum 14. Dezember zwischen 21 und 5 Uhr. Die baden-württembergische Landesregierung hatte Kreise mit sehr hohem Infektionsgeschehen in einem Erlass zu Ausgangsbeschränkungen verpflichtet.



Wegen anhaltend hoher Corona-Zahlen weiten der bayerische Landkreis Regen und die Stadt Passau ab heute ihre Ausgangsbeschränkungen aus. Im Landkreis Regen gelten sie damit auch tagsüber. Die Regelung gilt in Passau bereits seit einer Woche und wurde jetzt um eine weitere Woche verlängert.



Sachsen hatte wegen der hohen Infektionszahlen bereits Ausgangsbeschränkungen in allen Landkreisen erlassen. Auch im thüringischen Kreis Hildburghausen gelten derzeit solche Beschränkungen.

