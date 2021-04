Bundesinnenminister Seehofer hat mit seinem Vorschlag, einheitliche Corona-Regeln per Bundesgesetz durchzusetzen, eine Diskussion ausgelöst. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Landsberg, zeigte sich in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe skeptisch. Er sagte, mehr Einheitlichkeit zwischen den Bundesländern wäre wünschenswert, weil die Menschen die unterschiedlichen Regelungen sonst kaum nachvollziehen könnten - er verwies aber auf eine Schwierigkeit.

Ein Bundesgesetz käme aus zeitlichen Gründen für die jetzt laufende dritte Welle nicht mehr in Betracht. Landsberg betonte zudem, der Föderalismus habe sich in der Pandemie bewährt.



Die FDP begrüßte Seehofers Vorstoß. Fraktionsvize Thomae sprach von einer "späten Einsicht" in der Union.

