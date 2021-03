Nach Irritationen über den Bund-Länder-Appell, an Ostern auf Präsenzgottesdienste zu verzichten, haben mehrere Bundesländer klargestellt, dass sie in dieser Frage keinen Druck auf die Kirchen ausüben wollen.

In Bayern teilte Ministerpräsident Söder mit, aufgrund der Corona-Lage bleibe es zwar bei der Bitte, vermehrt virtuelle Angebote zu machen. Die Möglichkeit zu Präsenzgottesdiensten an Sonn- und Feiertagen bleibe jedoch bestehen. Ähnlich äußerten sich die Landesregierungen in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Sachsen-Anhalt will zudem die Schulen auch in Regionen mit hohem Infektionsgeschehen geöffnet lassen. Der niedersächsische Regierungschef Weil kündigte trotz der Entscheidung gegen Osterurlaub an, Tagestourismus über die Feiertage nicht zu verbieten und auch keine Ausgangssperren zu verhängen. Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen plant nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeigers" in einzelnen Kommunen Lockerungen des öffentlichen Lebens. Solche Modellprojekte sind laut dem Beschluss mit strengen Schutzmaßnahmen und Tests möglich.



Bund und Länder hatten sich darauf geeinigt, die Maßnahmen zur Corona-Eindämmung bis zum 18. April fortzuschreiben. Über die Ostertage soll zudem ein verschärfter Lockdown gelten.

