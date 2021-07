Zur Bewertung der Corona-Lage plant das Robert Koch-Institut offenbar, künftig einen zusätzlichen Leitindikator einzuführen.

Dabei handele es sich um die sogenannte Hospitalisierung, also die Behandlung in einem Krankenhaus, schreibt die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf eine interne Präsentation des RKI. Es seien weiterhin mehrere Indikatoren zur Bewertung notwendig, aber die Gewichtung untereinander ändere sich. Begründet werde dies mit einer zunehmenden Grundimmunität. Auch nach Auffassung des Bundesgesundheitsministeriums verliert die Inzidenz bei steigender Impfquote an Aussagekraft. Sie sei aber weiterhin ein wichtiger Parameter, betonte ein Sprecher. Künftig sollten aber detaillierte Daten aus den Krankenhäusern berücksichtigt werden.



FDP-Generalsekretär Wissing regte an, neben der Zahl der Krankenhausaufenthalte auch die Eigenschaften der aktuell dominierenden Delta-Variante in Betracht zu ziehen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie erklärte, bei einer hohen Impfquote sei der Inzidenzwert nicht mehr das Maß aller Dinge. BDI-Hauptgeschäftsführer Lang sagte, zentral sollten flächendeckende Impfangebote sein und eine hohe Bereitschaft, sich immunisieren zu lassen.

