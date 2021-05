Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin DIVI weist Vorwürfe zurück, dass sich Krankenhäuser mit falschen Angaben zu Intensivbetten und Panikmache in der Corona-Pandemie möglicherweise bereichert haben.

In einer gemeinsamen Erklärung mit dem Marburger Bund und der Deutschen Krankenhausgesellschaft heißt es, ein entsprechender Bericht sei irreführend und basiere auf Fehleinschätzungen und mangelnder Kenntnis der tatsächlichen Lage in den Kliniken. Es sei bei der Debatte über die Belegung der Intensivbetten nie um Panik oder Angstmache gegangen, sondern darum, Kliniken vor Überlastung zu bewahren und auf extrem steigende Patientenzahlen in kurzer Zeit vorbereitet zu sein.



Weiter hieß es in der Erklärung, es sei nicht gerecht, die Situation im vergangenen Jahr mit dem heutigen Wissen zu bewerten. Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte hätten in den vergangenen Monaten unter höchster Belastung große Leistungen vollbracht.

Schrappe: Patienten ohne Not auf Intensivstationen verlegt

Zuvor hatte ein Thesenpapier eines Forscherteams um den Arzt und Ökonomen Matthias Schrappe für Aufsehen gesorgt. Schrappe hatte der Zeitung "Die Welt" gesagt, die Notreserve an Intensivbetten sei nicht aufgebaut und nie in Betrieb genommen worden. Die staatlichen Mittel dafür seien aber geflossen.



Zudem habe es in Krankenhäusern offensichtlich die Tendenz gegeben, Patienten ohne Not auf Intensivstationen zu verlegen. Gemessen an der Sieben-Tage-Melderate seien nirgendwo sonst auf der Welt so viele Covid-Kranke auf Intensivstation behandelt worden wie in Deutschland. So seien Ende April 2021 61 Prozent der Covid-Patienten in Krankenhäusern auf Intensivstationen behandelt worden. In der Schweiz seien es nur 25 Prozent, in Italien elf Prozent gewesen. Schrappe sagte, es gebe Zweifel an einem zielgerichteten, adäquaten Einsatz der Ressourcen. Die Angst vor knappen Intensivkapazitäten oder der Triage seien unbegründet gewesen.



Dem entgegneten DIVI, Marburger Bund und Krankenhausgesellschaft, der Hinweis, dass Patienten unangemessen häufig auf Intensivstationen behandelt worden seien, sei "gänzlich unbelegt". Dies sei eben die Stärke der deutschen Krankenhausstrukturen, schwerkranke Patienten adäquat intensivmedizinisch zu versorgen und dadurch Leben zu retten. Wer daraus eine Fehlversorgung konstruiere, müsse gleichzeitig Daten vorlegen, dass die Behandlungsergebnisse in anderen Ländern gleich gut oder sogar besser gewesen seien.

Kritik an geänderten Zahlen

Das Forscherteam kritisierte zudem, dass offizielle Statistiken falsch oder im Nachhinein korrigiert worden seien. Die Autoren machen das unter anderem an der Gesamtzahl an Intensivbetten für den Stichtag 30. Juli 2020 fest. An dem Tag seien zunächst 33.367 gemeldet worden, heute findet man für das Datum in den Zeitreihen der Divi dagegen 30.340 Betten.



Die Verbände wiesen darauf hin, dass im Verlauf der Pandemie die Betten der Kinderintensivstationen aus der Gesamtzahl herausgerechnet worden seien. "Diese spielen für die Versorgung von Covid-19-Patienten keine Rolle", heißt es in einer Mitteilung. Auf die Veränderung sei in sämtlichen Statistiken aber auch explizit hingewiesen worden.

