Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin weist Vorwürfe zurück, dass sich Krankenhäuser mit falschen Angaben zu Intensivbetten und Panikmache in der Corona-Pandemie möglicherweise bereichert haben.

In einer gemeinsamen Erklärung mit dem Marburger Bund und der Deutschen Krankenhausgesellschaft heißt es, ein entsprechender Bericht sei irreführend und basiere auf Fehleinschätzungen und mangelnder Kenntnis der tatsächlichen Lage in den Kliniken. Es sei bei der Debatte über die Belegung der Intensivbetten nie um Angstmache gegangen, sondern darum, Kliniken vor Überlastung zu bewahren. Auch das Bundesgesundheitsministerium teilte mit, die Thesen seien zum großen Teil nicht durch Fakten unterlegt, sondern basierten auf Annahmen und Unterstellungen.



Zuvor hatte ein Papier eines Forscherteams um den Arzt und Ökonomen Matthias Schrappe für Aufsehen gesorgt. Schrappe sagte der Zeitung "Die Welt", offizielle Statistiken zu Intensivbetten seien falsch oder im Nachhinein korrigiert worden. Zudem habe es in Krankenhäusern offensichtlich die Tendenz gegeben, Patienten ohne Not auf Intensivstationen zu verlegen.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.