Bayerns Ministerpräsident Söder hält eine Verlängerung des Lockdowns über den Juni hinaus für möglich.

Der CSU-Chef sagte der "Bild", auch wenn die dritte Welle unter Kontrolle zu sein scheine, dürfe man sich nicht täuschen. Die Notbremse gelte gesetzlich bis zum 30. Juni. Dann werde man sehen, wie die Gesamtlage sei. Der Virologe Drosten zeigte sich indes zuversichtlich. Der Sommer könne ganz gut werden in Deutschland, sagte er gestern Abend im ZDF. Man werde dann erstmals Impfeffekte sehen. Deutschland sei allerdings noch nicht so weit wie andere Länder.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier ging davon aus, dass Hotels und Pensionen in Deutschland im Sommer wieder Gäste empfangen können.

