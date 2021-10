Der FC Bayern-Profi Joshua Kimmich hat mit der Aussage, dass er bisher nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, eine Diskussion ausgelöst. Kimmich macht Bedenken wegen der Sicherheit des Impfstoffs geltend. Eine von ihm gegründete Initiative gibt jedoch Geld für die Verteilung von Impfstoff an ärmere Länder.

Er sei noch umgeimpft, weil er "persönlich noch ein paar Bedenken" habe - gerade, was fehlende Langzeitstudien angehe, sagte Kimmich am Samstag nach dem 4:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim dem TV-Sender Sky. Damit bestätigte er einen Bericht der "Bild"-Zeitung. Es sei aber schade, dass man als Nicht-Geimpfter oftmals als Corona-Leugner oder Impfgegner wahrgenommen werde. Kimmich betonte, er lehne die Impfung nicht kategorisch ab. Es sei sehr gut möglich, dass er sich noch impfen lasse.



Der langjährige Bayern-Profi und Kimmichs Teamkollege Thomas Müller sagte, die wissenschaftliche und auch seine Meinung sei, dass das Impfen besser wäre. Er hoffe, dass die Spieler, die jetzt noch nicht geimpft seien, sich das vielleicht anders überlegten. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung sind es beim FC Bayern neben Kimmich vier weitere Profis.

Rummenigge: "Möglicherweise lässt er sich jetzt zeitnah impfen"

Der langjährige Vorstandschef Rummenigge zeigte sich am Sonntag "überzeugt", dass Kimmich "möglicherweise zeitnah sich jetzt impfen lässt". Rummenigge sagte Bild-TV, "als Vorbild, aber auch als Fakt wäre es besser, er wäre geimpft." Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärte, der FC Verein empfehle die Impfung, aber jeder könne das für sich entscheiden.



Seit diesem Wochenende darf der FC Bayern sein Stadion bei Heimspielen wieder voll auslasten. Bis zu 75.000 Zuschauer passen hinein. Sie müssen vollständig geimpft oder genesen sein oder einen negativen PCR-Test vorweisen. Andere Bundesliga-Vereine wie der 1. FC Köln arbeiten mit der 2G-Regel. Das heißt, dass auf den Zuschauerrängen ein PCR-Test nicht genügt. Auf dem Spielfeld aber offenbar schon. Nach Angaben der Deutschen Fußball Liga liegt die Impfquote in den Bundesliga-Clubs bei 94 Prozent.

Kimmich hat #WeKickCorona ins Leben gerufen

Rummenigge betonte auch Kimmichs Engagement im Kampf gegen Corona. Vor Beginn der Impfungen in Deutschland hatte Kimmich gemeinsam mit seinem Team-Kollegen Leon Goretzka die Aktion "We Kick Corona" (#wekickcorona) ins Leben gerufen. Kimmich betonte nun, mit der Aktion seien karitative Einrichtungen und gemeinnützige Zwecke unterstützt worden. Zudem hätten Personen Geld erhalten, die durch Corona in Not geraten seien.



"We kick Corona" setzt sich aber auch dafür ein, dass "überall auf der Welt ausreichend Impfstoff verabreicht werden kann". Nur so sei die Pandemie dauerhaft in den Griff zu bekommen, schrieb die Organisation am 8. September auf Twitter. Man habe der Kinderhilfsorganisation Unicef 500.000 Euro gespendet, um bei der Verteilung von Impfstoff an andere Länder zu helfen. Darunter: ein persönlicher Dank von Joshua Kimmich.