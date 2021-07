Der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Dabrock, hat einen Sondergipfel im Sommer zum Thema Schulen gefordert.

Wenn im Herbst eine vierte Corona-Welle um sich greife, werde die Pandemie sich auf Kinder konzentrieren, da die meisten Erwachsenen bis dahin geimpft seien, sagte er im Deutschlandfunk. Es müsse einheitlich geregelt werden, welche Maßnahmen dann in den Schulen greifen sollten. Es gehe um den Einsatz von Luftfiltern, Corona-Tests und den Umgang mit Infektionsfällen und Quarantäne.



Die Politik habe die junge Generation bisher nicht im Blick, kritisierte Dabrock. Zum Beispiel habe Bundesaußenminister Maas bei seiner Äußerung, man werde bis August allen Menschen in Deutschland ein Impfangebot machen können, nicht an die mehr als 10 Millionen Unter-12-Jährigen gedacht, für die noch kein Impfstoff zugelassen sei. Das sei erschütternd, und demonstriere, dass der Politik diese Gruppe nicht wichtig sei.

