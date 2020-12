Einige österreichische Ski-Gebiete, die an Weihnachten trotz der Corona-Pandemie geöffnet hatten, sind wegen zu großen Andrangs wieder geschlossen worden.

Auf den Zufahrtstraßen kam es zu so großen Staus, dass weitere Besucher abgewiesen wurden. Betroffen waren unter anderem das Bodental in Kärnten, mehrere Skigebiete in Oberösterreich und Rodelwiesen in Semmering. In Damüls in Vorarlberg löste die Behörden eine Menschenansammlung auf.



In Verbier im Schweizer Kanton Wallis missachteten mehrere Hundert Ski-Touristen aus Großbritannien die Quarantäne. Nach Angaben eines Gemeindesprechers verschwanden sie über Nacht aus ihren Hotels. Einige hätten sich in der Zwischenzeit aus dem benachbarten Frankreich gemeldet.

28.12.2020