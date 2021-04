Der deutsche Einzelhandel wehrt sich gegen das Vorhaben, Geschäfte ab einem Inzidenzwert von 100 zu schließen.

Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Genth, erklärte, der Einkauf mit Hygienekonzept berge kaum Infektionsrisiken. Die Politik greife daher an den falschen Stellen ein. Genth betonte, nach einem Jahr Corona-Pandemie sei die Not der Geschäftsleute groß. Dort, wo Einkaufen in der vergangenen Woche mit Termin und negativem Testergebnis möglich war, seien nur 40 bis 50 Prozent der normalen Umsätze erzielt worden.



Geschäftsschließungen sind Teil der Änderungen, die die Bundesregierung am Infektionsschutzgesetz vornehmen will. Der Bundesrat soll in dieser Woche darüber beraten.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.