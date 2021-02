Die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA hat das Prüfverfahren für den Corona-Impfstoff des Tübinger Herstellers Curevac gestartet.

Das teilte die EMA in Amsterdam mit. Die Entscheidung beruhe auf den vorläufigen Ergebnissen von Labortests und klinischen Studien. Daraus werde deutlich, dass der Impfstoff die Produktion von Antikörpern gegen das Coronavirus anrege.



Die Behörde bewertet die Daten nach einem beschleunigten Verfahren. Dabei werden Daten und Ergebnisse laufend geprüft, auch wenn noch kein Antrag auf Zulassung in der EU gestellt wurde. Sobald genug Beweise für die Wirksamkeit des Impfstoffes vorliegen, kann der Hersteller die Marktzulassung in der EU beantragen. Bisher sind in der EU drei Impfstoffe zugelassen.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.