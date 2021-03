Der Zeitpunkt für den Start der Corona-Impfungen in Hausarztpraxen bleibt offen.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, die endgültige Entscheidung solle in einer Spitzenrunde von Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenteninnen und -präsidenten der Länder fallen. Dieses Treffen solle noch vor dem 22. März stattfinden. Die Gesundheitsminister der Länder würden heute lediglich eine Empfehlung aussprechen. Hintergrund ist nach Regierungsangaben die ungelöste Frage, wie der Impfstoff zwischen den Impfzentren und den Hausarztpraxen aufgeteilt werden soll.



Am Montag hatte sich die Gesundheitsministerkonferenz bereits grob auf den Zeitraum Anfang April geeinigt. Dem Vernehmen nach soll der Impfstoff möglichst unbürokratisch über Großhandel und Apotheken in die Praxen kommen.

