Bundesentwicklungsminister Müller appelliert, bei der Debatte über Impfstoffe gegen das Coronavirus die Menschen in Entwicklungsländern nicht zu vergessen.

Müller sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", man dürfe die globalen Folgen der Pandemie nicht außer Acht lassen. Die Diskussion über Impfstoffmangel in Deutschland halte er für überzogen. Man müsse alles daransetzen, in den Ausbau der weltweiten Produktionskapazitäten zu investieren. Länder wie Südafrika hätten beispielsweise gute Voraussetzungen, um Impfstoffe für Afrika herzustellen. Es fehlten aber 25 Milliarden Euro, um wenigstens 20 Prozent der Bevölkerung in den Entwicklungsländern zu impfen, so der CSU-Politiker.



Die Pandemie habe eine dramatische Hunger-, Wirtschafts- und Armutskrise ausgelöst, sagte Müller. Er habe manchmal den Eindruck, dass Europa das Ausmaß der Konsequenzen nicht sehe.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.