Die Entwicklungsorganisation ONE kritisiert die weltweit ungleiche Verteilung von Corona-Impfstoffen. Der Direktor von ONE Deutschland, Exo-Kreischer, forderte im Deutschlandfunk, die Impfstoffentwicklung nicht durch Patente zu behindern. Die Preise für Impfstoffe müssten zudem gerechter gestaltet werden.

Viele Preise kenne man gar nicht, aber Israel müsse beispielsweise drei Mal soviel zahlen für Impfstoffe wie die USA oder die EU. Exo-Kreischer kritisierte im Dlf (Audio-Link) auch das Mainzer Unternehmen Biontech, das gewinnorientiert handle anstatt ein Interesse daran zu haben, dass möglichst viele Menschen Zugang zu dem Impfstoff bekämen.

"USA und Europa haben sich 50% der Impfstoffe gesichert"

Die Pharmakonzerne sollten sich an der sogenannten COVAX-Initiative zur globalen Impfgerechtigkeit beteiligen, betonte der ONE-Direktor. Die Pandemie sei nicht vorbei, wenn ein Impfstoff da sei, sondern wenn wirklich alle Menschen Zugang zu diesem Impfstoff hätten.



Die EU, die USA und einige Königreiche hätten sich die Hälfte des verfügbaren Impfstoffs weltweit gesichert, obwohl sie damit nur 14 Prozent der Weltbevölkerung abdeckten. Schätzungsweise müssten noch etwa zwei Drittel der Menschen weltweit bis zu drei Jahre auf eine Impfung warten - am längsten die Menschen in afrikanischen Ländern. Das sei nicht nur unmoralisch, sondern auch diplomatisch unklug.

Schlechte Noten für Moderna

Die Organisation ONE hat einen sogenannten Impffairness-Test durchgeführt und die Verträge geprüft, die die G20-Staaten mit Pharmaunternehmen gemacht haben, um sich Zugang zu einem neuen Corona-Impfstoff zu sichern. Dabei hat ONE insbesondere analysiert, ob die etwaigen Impfstoffe auch allen Menschen zugänglich sein werden, die sie benötigen. Dabei ist besonders das US-amerikanische Pharmaunternehmen Moderna negativ aufgefallen, dessen Impfstoff heute von der Europäischen Arzneimittelbehörde zur Zulassung in der EU empfohlen wurde. Die Gründe für Modernas schlechtes Abschneiden bei der Impffairness-Studie: Bisher gibt es kein gestaffeltes Preismodell und Moderna setzt sich auch nicht für eine weltweit gleichberechtigte Verteilung ein. Von insgesamt fünf Verträgen des Unternehmens mit G20-Staaten fördert kein einziger bisher eine gerechte Verteilung des Impfstoffs weltweit.

