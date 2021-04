In Frankreich hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen zu illegalen Luxus-Restaurants in Paris in Auftrag gegeben.

Die Behörde reagierte auf einen Bericht des Fernsehsenders M6, der mit versteckter Kamera Bilder aufnahm, auf denen Gäste ohne Abstand und Maske zu sehen sind. In Frankreich ist die Innengastromie wegen der Corona-Pandemie komplett geschlossen. In dem Beitrag wird auch ein Augenzeuge zitiert, der angibt, in den vergangenen Tagen mit mehreren Ministern zu Abend gegessen zu haben.



Ein Regierungssprecher wies den Bericht zurück. Alle Mitglieder der französischen Regierung hätten die Pflicht, "vollkommen untadelig und vorbildlich" zu sein.

