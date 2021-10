Im Norden Chinas haben die Behörden nach einzelnen Corona-Neuinfektionen erneut Ausgangsbeschränkungen verhängt.

In der Provinz Gansu wurden alle touristischen Einrichtungen geschlossen, nachdem dort bei vier Menschen das Coronavirus nachgewiesen wurde. Die Angaben zur Zahl der Neuinfektionen an einem Tag in China variieren - zwischen 35 und 51. Im Landkreis Ejin dürfen 35.000 Menschen ihre Wohnungen nicht mehr verlassen. In der Hauptstadt Peking wurde der Marathon abgesagt, dort müssen Medienberichten zufolge ebenfalls mehr als 20.000 Menschen in ihren Häusern bleiben.



China verfolgt eine Null-Covid-Strategie. Insbesondere vor den Olympischen Winterspielen, die in gut 100 Tagen in Peking beginnen sollen, will die Regierung einen größeren Corona-Ausbruch im Land verhindern.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.