An diesem Wochenende sollen in Deutschland die ersten Lieferungen des Corona-Impfstoffs von Astrazenca verteilt werden.

Einer Liste des Gesundheitsministeriums zufolge erhalten die Bundesländer insgesamt knapp 350.000 Impfdosen von dem britisch-schwedischen Hersteller. Für die kommende Woche ist eine weitere Lieferung von 390.000 Dosen angekündigt.



In Deutschland gilt für den Astrazeneca-Impfstoff - ebenso wie in Frankreich - eine Altersbegrenzung zwischen 18 und 65 Jahren. Spanien ordnete gestern eine Einschränkung auf 18 bis 55 Jahre an, wie sie auch schon in Italien besteht. Die Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA sieht keine Begrenzungen für das Astrazeneca-Präparat vor.

