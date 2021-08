Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen galt lange als Richtwert für politische Entscheidungen in der Pandemie. Mit der zunehmenden Impfquote verliert sie an Aussagekraft. Bund und Länder suchen daher nach einer neuen Grundlage für ihre Entscheidungen - und konnten sich bisher nicht einigen. Jetzt preschen einzelne Länder mit eigenen Konzepten vor.

Die Landesregierung in Baden-Württemberg etwa hat nun eine Abkehr von der Sieben-Tage-Inzidenz als Bezugswert für Corona-Maßnahmen beschlossen. Wie das Gesundheitsministerium in Stuttgart mitteilte, dürften ab kommender Woche alle Menschen unabhängig von der Inzidenz am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, solange sie geimpft, genesen oder getestet sind. Darüber hinaus soll es keine Personenobergrenze mehr bei kulturellen Veranstaltungen im Innenbereich sowie in Clubs und Diskotheken geben. Dafür müssten ungeimpfte Menschen allerdings einen negativen PCR-Test vorweisen können, der bereits jetzt bei Symptomfreiheit meist selbst bezahlt werden muss. Für die Innen-Gastronomie, Friseure und körpernahe Dienstleistungen soll ein Antigen-Schnelltest reichen. Dieser bleibt bis zum 10. Oktober noch kostenlos, ab dem 11. Oktober muss dann selbst gezahlt werden, so der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz.

Niedersachsen arbeitet an neuer Corona-Verordnung mit weiteren Parametern

Auch Niedersachsen will künftig einen eigenen Weg gehen. Das Land kündigte an, neben der Sieben-Tage-Inzidenz weitere Parameter zur Bewertung der Coronalage zu berücksichtigen, der bisherige Stufenplan werde abgeschafft. Über eine geeignete Formel werde aber noch beraten, teilte die Staatskanzlei in Hannover mit. Bis zum 25. August will das Land die Corona-Verordnung entsprechend aktualisieren. Nach dem Bund-Länder-Treffen hatte Ministerpräsident Weil bereits gesagt, sein Land hätte eine Verständigung auf neue Parameter zur Lagebewertung für geboten gehalten. Das habe man auch in einer Protokollnotiz vermerkt.

NRW-FDP hätte sich Konzept von Forschenden gewünscht

Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hatte bereits vor dem Bund-Länder-Treffen angekündigt, es werde keinen weiteren Lockdown geben. Ministerpräsident Laschet sagte, man werde weitreichende Schließungen verhindern. Der CDU-Politiker hatte dafür einen Fünf-Punkte-Plan im Landtag vorgestellt. Darin ging es auch um ein Konzept zur Beschreibung der Corona-Lage. Laschet sagte, neben der Neuinfektionsrate reichten aber auch Krankenhausbelegung und Impfquote für eine Abbildung der Corona-Lage noch nicht aus. Er kündigte eine Weiterentwicklung des Konzepts an. Vize-Regierungschef Stamp (FDP) bedauerte, dass die Wissenschaft dafür keine Formel vorgelegt habe. Dies sei eigentlich keine Aufgabe der Politik. Die Landesregierung hatte bereits Ende Juli beschlossen, die Regelungen für die Inzidenzstufe 3 aufgrund von nur wenigen Krankenhauseinweisungen bis zum 19. August auszusetzen. Somit darf dort vorerst etwa die Innengastronomie geöffnet bleiben, auch wenn eine Kommune den Inzidenzwert von 50 überschreitet.



Bund und Länder hatten sich bei ihrem gestrigen Treffen nicht auf weitere Faktoren wie etwa die Impfquote zur Beurteilung des Pandemiegeschehens verständigen können. Einigkeit besteht aber seit Längerem darin, dass die Inzidenz allein an Aussagekraft verliert.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.