Bund und Länder hatten sich am Mittwoch auf schärfere Corona-Einschränkungen ab 1. Dezember verständigt. Die Kontaktbeschränkungen sollten zwar zu den Festtagen am Jahresende gelockert werden, aber private Hotelübernachtungen vor allem zu Weihnachten verboten bleiben. Von dieser Regelung nehmen jetzt immer mehr Länder Abstand.

So kündigten bereits Hessen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie Berlin an, private Hotelübernachtungen zu ermöglichen. Erst am Mittwoch hatten sich Bund und Länder auf verschärfte Maßnahmen für den Dezember, aber maßvolle Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen über die Feiertage geeinigt. Hotels sollten mindestens bis zum 20. Dezember für touristische Übernachtungen geschlossen bleiben. Kanzleramtschef Braun deutete aber bereits an, dass nach dem Willen der Bundesregierung das Verbot auch über die Feiertage und bis in den Januar hinein Bestand haben solle.

Maximal zwei Übernachtungen

Nun erklärte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident, der CDU-Politiker Günther, nach einer Sondersitzung des Landesparlaments in Kiel, dass in seinem Bundesland vom 23. bis 27. Dezember für Privatpersonen jeweils maximal zwei Übernachtungen erlaubt sein sollen. Zuvor hatten bereits Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben, das Übernachtungsverbot ebenfalls nicht mitzutragen.

"Kein touristischer Hintergrund"

Hessens Ministerpräsident Bouffier, wie Günther von der CDU, begründete das Ausscheren seines Bundeslandes mit folgenden Worten: Wer eine Verwandtenreise mache, "der muss ja auch die Chance haben, irgendwo übernachten zu können." Ähnlich äußerten sich sein Parteikollege und NRW-Ministerpräsident Laschet sowie Berlins Regierender Bürgermeister Müller. Sie erklärten, solche Übernachtungen hätten keinen touristischen Hintergrund. Kanzleramtsminister Braun sagte dazu im ZDF, man könne Übernachtungsabsichten nicht kontrollieren, es bestehe die Gefahr eines touristischen Angebots durch die Hintertür.



Die Hotelregelung ist nicht der einzige strittige Punkt: Berlin will auch bei den Kontaktregeln einen Sonderweg gehen. Allerdings hin zu mehr Vorsicht, nicht zu mehr Lockerungen. So sollen sich in der Hauptstadt auch über Weihnachten nur maximal fünf Personen treffen dürfen. Empfohlen wird, dass diese maximal aus zwei Haushalten kommen sollten. Die Bund-Länder-Runde hatte sich eigentlich darauf verständigt, zu den Festtagen Treffen von maximal zehn Menschen ohne Haushaltsbegrenzung zu ermöglichen.

Kritik aus Bayern

Kritik an diesen Einzelgängen kommt aus Bayern: Der bayerische Ministerpräsident Söder sagte im ARD-Fernsehen, er fände es besser, wenn alle Länder auf einer Linie blieben. Der CSU-Politiker bemerkte, Corona sei tatsächlich eine Geduldsprobe für alle, die man bestehen müsse.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.