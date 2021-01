Die Bundesregierung hat wegen besonders hoher Corona-Infektionszahlen erstmals mehr als 20 Staaten als Hochrisikogebiete eingestuft.

Damit gelten für diese Länder ab Sonntag leicht verschärfte Einreiseregeln. So muss ein Corona-Test bereits vor der Einreise nach Deutschland erfolgen. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, gehören zu den Ländern unter anderem Tschechien, Portugal, Spanien, Ägypten und die USA. Hochinzidenzgebiete liegen dann vor, wenn die Infektionszahlen deutlich höher sind als in Deutschland. Dazu zählen in der Regel Staaten mit einer Wocheninzidenz von über 200 pro 100.000 Einwohner. Bislang wurde nur zwischen Risikogebieten mit einer Wocheninzidenz von über 50 und Virusvarianten-Gebieten mit hochansteckenden Mutationen unterschieden. In diese letzte Kategorie fallen Großbritannien, Irland, Südafrika und Brasilien.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.