Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hat sich besorgt über die Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland geäußert. Die Lage sei dramatisch, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Die aktuellen Zahlen seien noch höher als während der dritten Welle im vergangenen Winter. Es sei dringend notwendig, dass die Politik jetzt handele.

Es sei nicht verständlich, warum es nicht sofort möglich sei, sich zu beraten, betonte Kretschmer. Wenn man sich jetzt zu viel Zeit lasse, drohe ein neuer Lockdown. Davor müsse das Land geschützt werden. Seiner Ansicht nach ist ein Infektionsschutzgesetz nötig, das Werkzeuge an die Hand gebe, um der Pandemie wirklich entgegentreten zu können. Deshalb fordert Kretschmer so schnell wie möglich ein Treffen zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder, um weitere Maßnahmen abzustimmen.



Als Beispiele nannte er die 2G-Regelung - also der Einlass etwa in Innengastronomie nur für Geimpfte und Genesene. Eine solche Verordnung werde in Sachsen derzeit auf den Weg gebracht. Zudem müsste es eine Wiedereinführung kostenloser Corona-Tests geben.

Reaktion auf hohe Inzidenz

Das sächsische Kabinett will die schärferen Corona-Auflagen bereits heute beschließen. Ab kommender Woche dann sollen in Gaststätten oder bei Veranstaltungen in Innenräumen nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt haben. Anlass ist die steigende Zahl an Neuinfektionen; die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen liegt derzeit bei 385,7 und damit deutlich höher als der Bundesdurchschnitt von rund 170.



Clubbetreiber kritisierten, dass das einem Lockdown für die Branche gleichkomme. Der Verband der sächsischen Clubs und Livespielstätten warnte zudem davor, dass sich das Partygeschehen wieder auf private und illegale Veranstaltungen verlagere.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.