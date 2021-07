Der Humangenetiker Henn fordert eine Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in Schulen und Kitas.

Das Mitglied des Deutschen Ethikrats sagte der "Rheinischen Post", wer sich aus freier Berufswahl in eine Gruppe vulnerabler Personen hineinbegebe, trage eben besondere berufsbezogene Verantwortung. Man brauche daher eine Impfpflicht für Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher, die vor allem Kinder unter zwölf Jahren schützen müssten, welche selbst keine Impfung erhalten könnten. Zwar hätten Kinder selbst ein geringes Risiko, schwer an Covid zu erkranken. Man müsse aber weiter damit rechnen, dass sie das Virus in ihre Familien trügen und dort Menschen aus Risikogruppen infizierten, betonte der Humangenetiker.



Als Beispiel nannte er Krebspatienten, die aufgrund akuter Therapien noch nicht geimpft werden konnten. Eine allgemeine Impfpflicht lehnte Henn allerdings ab.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.