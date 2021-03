Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Buyx, hat eine frühere Einbindung der Hausärzte in die Corona-Impfungen gefordert.

Es sei ein ethisches Gebot, jetzt Meter zu machen beim Impfen, sagte Buyx der Sendergruppe RTL/n-tv. Die niedergelassenen Praxen sollten so schnell wie möglich beteiligt werden. Buyx fügte hinzu, sie habe großes Vertrauen, dass die Ärzte die vorgegebene Impfreihenfolge im Großen und Ganzen gut umsetzen würden.



Die Gesundheitsminister hatten gestern vereinbart, die niedergelassenen Praxen ab Mitte April zusätzlich zu den Impfzentren in die Kampagne miteinzubeziehen.

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, geht allerdings davon aus, dass der Impfstart in den Arztpraxen frühestens im Mai erfolgen kann. Vorher stehe nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung, sagte er im ZDF.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 11.03.)

+ Ferien: Wann ist wieder Urlaub im Ausland möglich? (Stand 09.03.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 27.02.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 05.02.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 08.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.