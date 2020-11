In der Diskussion über eine Verlängerung und Verschärfung des Teil-Lockdowns in Deutschland können sich die Befürworter auf die europäische Gesundheitsbehörde ECDC stützen. Nach Berechnungen der Behörde reichen in vielen europäischen Ländern die derzeit geltenden Corona-Maßnahmen nicht aus, um die Inzidenz-Zahlen vor Weihnachten zu senken. Dazu gehört auch die Bundesrepublik.

In einem Bericht hat die ECDC simuliert, wie sich die Zahlen entwickeln würden, wenn die derzeit geltenden Corona-Maßnahmen in Deutschland unverändert beibehalten würden. Demnach würde sich bis Weihnachten bei den Inzidenz-Zahlen kein Abwärtstrend einstellen. Würden die aktuellen Beschränkungen am 7. Dezember wieder aufgehoben, würden die Krankenhaus-Einweisungen vor Weihnachten zunehmen. Käme es erst am 25. Dezember zu Lockerungen - was derzeit in den Bundesländern diskutiert wird - müssten die Kliniken nach Berechnungen der ECDC erst in der ersten Januarwoche mit einem weiterem Anstieg der Corona-Patienten rechnen.

