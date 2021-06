Die EU hat den Weg für das europaweit gültige Impfzertifikat freigemacht.

Der Präsident des Europäischen Parlaments, Sassoli, und der derzeitige EU-Ratsvorsitzende, Portugals Premierminister Costa, unterzeichneten in Brüssel die entsprechende Verordnung im Beisein von Kommissionspräsidentin von der Leyen. Das Zertifikat werde es Bürgern nach der Corona-Krise wieder ermöglichen, das Recht auf Freizügigkeit wahrzunehmen, erklärten die drei EU-Politiker.



Die elektronische Plattform für die Überprüfung von Impfzertifikaten soll am 1. Juli europaweit an den Start gehen. Neben Angaben zu Impfungen soll das digitale Dokument auch Informationen über Tests oder überstandene Corona-Infektionen enthalten. Mitgliedstaaten können schon jetzt EU-Impfzertifikate ausstellen. Nach Angaben der EU-Kommission ist das in 13 Mitgliedsländern bereits der Fall. Bei Inhabern des Zertifikats sollen die EU-Staaten von Quarantäne- und Testpflichten absehen, sofern dies die Corona-Lage erlaubt. Damit soll vor allem das Reisen innerhalb der EU wieder einfacher werden.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.