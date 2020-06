EU-Innenkommissarin Johansson hofft auf ein baldiges Ende der coronabedingten Grenzkontrollen in der Europäischen Union.

Die Beschränkungen an den Binnengrenzen der Staatengemeinschaft sollten vorzugsweise bis Ende des Monats aufgehoben werden, erklärte Johannsson per Twitter. Sie äußerte sich anlässlich der heutigen Videokonferenz der EU-Innenminister, in der das Vorgehen mit Blick auf die Grenzöffnungen abgestimmt wird.



Bürger aus Deutschland, Österreich und Ungarn können indes wieder nach Tschechien reisen. Heute früh lockerte das Kabinett in Prag eine entsprechende Bestimmung.