Die Europäische Kommission hat den deutschen Ausgabenplan für die milliardenschweren EU-Hilfen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Corona-Folgen gebilligt.

Dies teilte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel in Berlin mit. Sie lobte insbesondere die deutschen Pläne zur weiteren Digitalisierung; hier sei die Bundesrepublik europaweit an der Spitze. Merkel sagte, ein Schwerpunkt sei auch die Produktion regenerativen Wasserstoffs als Energiequelle.



Der Wiederaufbaufonds der EU hat ein Volumen von 750 Milliarden Euro. Voraussetzung für die Hilfen ist, dass die Staaten das Geld in bestimmten Anteilen für Klimaschutz- und Digitalisierungsprojekte ausgeben. Erste Tranchen sollen ab dem kommenden Monat ausgezahlt werden. Deutschland stehen bis zu 25,6 Milliarden Euro an Zuschüssen zu, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Von der Leyen reist von Berlin aus weiter nach Rom. Italien ist größter Nutzer der Wiederaufbauhilfen mit gut 191 Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.