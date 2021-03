Die EU-Kommission hat ihre Pläne für einen europaweiten Corona-Impfausweis vorgestellt.

Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte in Brüssel, damit solle ab Juni das Reisen innerhalb der EU erleichtert werden. Auf dem Ausweis ist verzeichnet, wer geimpft oder getestet wurde und wer bereits eine Covid-19-Erkrankung überstanden hat. Das Zertifikat wird digital und in Papierform ausgestellt und soll kostenlos sein. Ein QR-Code soll die Echtheit belegen. Von der Leyen hofft darauf, dass alle 27 EU-Staaten den Ausweis anerkennen. Die Regierungen könnten aber selbst entscheiden, welche Vorteile sie Personen mit Impfpass gewähren.



Bundeskanzlerin Merkel äußerte Vorbehalte, weil bisher nicht alle EU-Bürger Zugang zu einer Corona-Impfung haben. Österreich dagegen will bereits ab April schrittweise mit der Einführung des Zertifikats beginnen.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.