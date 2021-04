Die EU-Kommission hat in Brüssel Pläne vorgestellt, bis zu 1,8 Milliarden Corona-Impfdosen für Auffrischungen und für Kinder zu bestellen.

Aus EU-Kommissionskreisen verlautete, man werde zunächst mit dem Hersteller Biontech/Pfizer verhandeln. Konkret soll es um eine Bestellung von 900 Millionen Dosen sowie eine Option auf weitere 900 Millionen gehen, wie es hieß.

Bislang ist in der EU kein Impfstoff für Kinder und Jugendliche zugelassen. Nach einer entsprechenden Freigabe sollen die 70 bis 80 Millionen Kinder in der EU gegen das Corona-Virus immunisiert werden. Außerdem soll der Schutz bereits geimpfter Menschen aufgefrischt werden.



Voraussetzung für die Bestellung ist laut Medienberichten, dass der Impfstoff in Europa produziert wird und dass es sich um ein mRNA-Präparat handelt. Mit Biontech/Pfizer und Moderna sind bislang zwei Impfstoffe dieser Art in der EU zugelassen. Im Sommer könnte das Mittel von Curevac hinzukommen.

