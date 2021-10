Die Europäische Kommission will als Konsequenz aus den Rekordschulden zur Bewältigung der Corona-Pandemiefolgen die Haushaltsregeln für die Mitgliedstaaten vereinfachen.

Heute will die EU-Kommission dazu mit einem ersten Vorschlag die offizielle Reformdebatte zu dem Thema eröffnen. Die Deutsche Presse-Agentur zitiert aus dem Entwurf, in dem die Kommission für einfachere fiskalische Regeln und eine besser abgestimmte Umsetzung eintritt. Mehrere EU-Staaten hatten zuvor eine umfangreiche Reform der Haushaltsvorgaben gefordert.



In der Corona-Krise habe eine Flexibilisierung der Regeln mehr Spielraum erlaubt, heißt es in dem Papier. Unter anderem wurde im vergangenen Jahr der Stabilitäts- und Wachstumspakt ausgesetzt, weil viele EU-Mitgliedstaaten beträchtliche Schulden aufnehmen mussten, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzumildern.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.