Die Europäische Union hat sich offen für Gespräche über eine vorübergehende Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe gezeigt. Sie reagiert damit auf den neuen Kurs der US-Regierung, die gestern ihre Unterstützung für eine Freigabe der Patente erklärt hatte.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen teilte mit, man sei bereit, über einen entsprechenden Vorschlag der USA zu diskutieren. Sie appellierte zugleich an alle Länder, die Impfstoffe produzieren, kurzfristig Exporte zuzulassen.



Die Handelsbeauftragte von US-Präsident Biden, Tai, hatte in Washington erklärt, zwar seien die USA für den Schutz des geistigen Eigentums. Doch verlange die Pandemie nach außergewöhnlichen Maßnahmen. Deshalb werde man sich bei der Welthandelsorganisation WTO dafür einsetzen, zur Bekämpfung von Covid-19 den Patentschutz vorübergehend aufzuheben.

WHO: Schritt in Richtung Gerechtigkeit

Die Weltgesundheitsorganisation begrüßte die Ankündigung der USA als historischen Schritt. WHO-Chef Tedros sagte, es handle sich um einen Schritt in Richtung Impfstoff-Gerechtigkeit. Dadurch werde das Wohlergehen aller Menschen überall in einer schwierigen Zeit in den Vordergrund gestellt. "Lassen Sie uns jetzt alle gemeinsam schnell und solidarisch handeln", fügte er hinzu.



Bei der WTO haben bereits mehr als 100 Mitgliedsländer die Forderung erhoben, Patente für Impfstoffe freizugeben. Ziel ist, dass mehr Unternehmen Corona-Impfstoffe herstellen können. Wichtige Herkunftsländer der Pharmaindustrie lehnen die Initiative dagegen ab. Auch die EU ist bislang dagegen. Die USA verfügen über das Forschungsinstitut NIH über die Rechte an einer Erfindung, die als Voraussetzung für die modernen mRNA-Impfstoffe der Hersteller Moderna und Biontech/Pfizer gilt.



Am Abend befasst sich auch der Deutsche Bundestag mit dem Thema. Dazu liegen mehrere Anträge aus der Opposition vor. Die Linksfraktion plädiert für eine Freigabe von Patenten. Die Grünen fordern, die Möglichkeiten dafür im Rahmen einer internationalen Impfstrategie zu prüfen. Die AfD will dagegen Entwicklungshilfe kürzen und das Geld zusätzlich für die Pandemiebekämpfung in Deutschland ausgeben.

