Der EU-Rat kann sich auch weiterhin nicht auf Details eines europaweit gültigen Corona-Impfzertifikats einigen.

Vertreter des Europaparlaments und der EU-Staaten unterbrachen ihre Beratungen darüber gestern am späten Abend. Es war bereits der dritte Einigungsversuch. Morgen werde weiter verhandelt, teilte die portugiesische Ratspräsidentschaft mit.



Das Zertifikat soll fälschungssicher sein und eine Corona-Impfung, einen aktuellen Test oder eine überstandene Covid-Erkrankung nachweisen. Damit soll unter anderem das Reisen innerhalb Europas erleichtert werden. Streitpunkt ist die Frage, welchen Status frisch Getestete haben sollen und wer für die Kosten der Tests aufkommt. Außerdem ist noch ungeklärt, ob das Zertifikat automatisch Reisefreiheit in Europa bedeutet oder ob einzelne EU-Staaten eigene Regeln festlegen können.



Falls sich der EU-Rat in dieser Woche noch einigen sollte, müssten formell noch die EU-Länder und das Parlament zustimmen.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.