Die Europäische Union liefert im Rahmen einer Hilfsaktion rund 650.000 Corona-Impfdosen an die sechs nicht zur EU gehörenden Balkan-Staaten.

Wie Österreichs Außenminister Schallenberg mitteilte, waren die Biontech-Dosen von vornherein für die Nachbarschaftshilfe reserviert. Die Aktion habe keinen Einfluss auf das Impftempo in der EU, sagte er. Österreich koordiniert die Lieferung für die EU. Schallenberg sagte, diese sei ein erster Schritt auf den noch weitere folgen würden. Man sei erst selbst in Sicherheit, wenn die engsten Nachbarn es auch seien.



Der Impfstoff soll nach Notwendigkeit verteilt werden. Demnach sollen etwa Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien und Albanien, wo erst sehr wenige Menschen geimpft sind, zusammen fast 500.000 Dosen erhalten. Der Rest geht in den Kosovo, nach Montenegro und Serbien.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.